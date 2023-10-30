Аферисти ошукували військових та правоохоронців на Дніпропетровщині: деталі схеми

Мешканець Донеччини з кримінальним минулим вигадав схему, щоб дурити клієнтів державного банку.

Як повідомили у СБУ, жертвами фішингової схеми стали клієнти державного банку, зокрема військові та правоохоронці. Назву фінустанови не розкривають, але мова йде про провідний банк України.

Організував схему вимушений переселенець з Донеччини, який має кримінальне минуле. Ідею він запозичив у співкамерника, з яких сидів на тимчасово окупованій території.

До схеми чоловік залучив ще трьох людей.

Зловмисник створював фейкові телеграм-боти, повністю копіюючи чат для звернень клієнтів одного з відомих державних банків країни. Клієнти зверталися за допомогою з фінансових питань до служби підтримки банку, використовуючи фішингове посилання фейкового аналога чат-бота.

Отримавши особисту інформацію клієнтів, шахрай через так званих «дропів» (осіб, що надають послуги користування їх фінансовими рахунками) виводив грошові кошти на власні банківські картки.

Ділку вдалося обманути щонайменше 100 осів. Скільки “заробив” шахрай не уточнюється.

Під час обшуків у підозрюваного вилучили техніку та інші докази. Тепер чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

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