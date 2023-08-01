Аферисти дурять мешканців Дніпра, видаючи себе за відомого священника

Шахраї видають себе за священника та видурюють гроші ніби-то на потреби військових.

Про чергову шахрайську схему розповів священнослужитель Андрій Пінчук.

За словами священника, невідомі розсилають повідомлення від його імені та просять гроші. Схема дуже проста. Шахраї беруть фотографію зі сторінки батюшки та підписуються його іменем. Потім пишуть парафіянам, які можуть знати священнослужителя, з проханням надіслати кошти на потреби військових.

Там якісь жебраки знову, прикриваючись моїм іменем, збирають гроші. Не ведіться, – пише Андрій Пінчук на своїй сторінці. Цього разу шахраї просили гроші ніби-то для військових, які хотіли зв’язатися зі своїми рідними.

Андрій Пінчук досить відомий волонтер серед вірян, тож багато хто може повірити аферистам та скинути гроші.

Водночас нагадуємо, що завжди варто перевірити, куди саме ви скидаєте гроші, адже зараз багато хто користується довірливістю людей та заробляє на цьому.

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