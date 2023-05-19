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Адвокат із Дніпра збирався підкупити місцевого прокурора

Сьогодні 16:19
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У Дніпрі "на гарячому" спіймали адвоката.

Новости Днепра про Адвокат із Дніпра збирався підкупити місцевого прокурора

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ. 

Так, 18 травня в Дніпрі відбувалися “гучні” затримання. У НАБУ розкрили подробиці одного із них. 

За даними детективів, адвокат із Дніпра підбурював свого клієнта дати хабаря службовій особі, яка займає одну із керівних посад в прокуратурі Дніпропетровської області. За 4 мільйони гривень чиновник обіцяв не перешкоджати роботі підприємця. 

Втім, підприємець звернувся до НАБУ та повідомив про цей випадок. Адвоката затримали, коли він передавав перший транш в 20 тисяч доларів. Сьогодні, 19 травня, йому офіційно оголосили про підозру. Слідство триває. 

За попередньою інформацією, це були чиновники Слобожанської окружної прокуратури Дніпра, вимагали хабар у розмірі 50% від прибутку компанії. Після отримання грошей, вони обіцяли не перешкоджати роботі компанії. 

Новости Днепра про Адвокат із Дніпра збирався підкупити місцевого прокурора

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Новости Днепра про Адвокат із Дніпра збирався підкупити місцевого прокурораУкраїнська

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