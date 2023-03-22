Адміністраторів ТГ-каналів, які в реальному часі фіксують рух дронів і ракет рф, попередили про відповідальність

Ігнат наголосив, що таку інформацію росія враховує при плануванні наступних ракетних атак.

Повітряні сили попереджають про відповідальність адміністраторів Telegram-каналів, які виставляють скриншоти і повідомляють у реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Виставляти скриншоти і повідомляти в реальному часі про рух ворожих повітряних об’єктів – заборонено, – сказав Ігнат.

За його словами, Telegram-канали, які інформують про конкретний рух ракет та «шахедів», потребують особливого контролю.

Йдеться не про офіційні ТГ-канали керівників, а ті, що інформують про рух ворожих ракет, “шахедів”. Найближчим часом, можливо, буде ухвалено серйозні рішення, можливі і кримінальні справи, якщо буде підстава для цього. Тому що деякі Telegram-канали в режимі реального часу подають інформацію про рух БПЛА і ракет, і як вони їх отримують – це ще окрема розмова. На скриншотах вказується час і місце перебування дронів або їхнє зникнення з радарів, – зазначив Ігнат.

Він застеріг адміністраторів таких ТГ-каналів, що інформування ворога є злочином, і тому будуть вживатися певні заходи.

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