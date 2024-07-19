Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Абітурієнти в Україні вже можуть подавати заяви до університету: на які нюанси треба звернути увагу

Абітурієнти в Україні вже можуть подавати заяви до університету: на які нюанси треба звернути увагу

Сьогодні 11:34
просмотров

Абітурієнти вже можуть подавати заяви до ВНЗ.

Новости Днепра про Абітурієнти в Україні вже можуть подавати заяви до університету: на які нюанси треба звернути увагу

Сьогодні, 19 липня, почалося подання заяв до університетів для вступу на бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямувань, повідомили в Міносвіти.

Прийом заяв на бюджет та контракт триватиме до 18:00 (за київським часом) 31 липня. Після цього заклади зможуть проводити додаткові набори лише на контракт.

Подання заяв відбувається через електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО.

Інструкції можна переглянути тут: 

На які нюанси варто звернути увагу?

  • після подання першої заяви жодні дані в електронному кабінеті змінити неможливо. Перевірте, чи все правильно, до початку формування заяв;
  • загалом до ЗВО можна подати 15 заяв, зокрема, 5 на бюджет, інші – на контракт. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 – це та заява, яка для вас найбажаніша для вступу;
  • заяви з різних основ вступу для здобуття вищої освіти рахуються в загальну кількість;
  • якщо ви маєте пільгу, радимо до подання заяв звернутись до найближчого закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення інформації у відповідний реєстр. Під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги. Виняток лише для тих пільг, які дають право переведення на вакантні місця. Додаткова інформація
  • скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна тільки ДО того, як її розгляне заклад освіти (тобто до присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»). Після цього скасувати заяву можна тільки з втратою пріоритету (до дати завершення прийому заяв на відповідну конкурсну пропозицію);
  • день подання заяви жодним чином не впливає на конкурсний бал вступника чи його місце в рейтингу.

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування на бюджет, відбудеться до 5 серпня.

Читайте також:

Новости Днепра про Абітурієнти в Україні вже можуть подавати заяви до університету: на які нюанси треба звернути увагуУкраїнська

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Студенти отримуватимуть гранти від 15 тис. грн на навчання через “Дію”: як це працюватиме
    Новини Дніпра
    Вчора 17:29
    Студенти отримуватимуть гранти від 15 тис. грн на навчання через “Дію”: як це працюватиме

    Цього року в Україні почнуть видавати гранти на навчання.

    В Україні у школах будуть викладати новий предмет
    Новини Дніпра
    08.07.2024 15:47
    В Україні у школах будуть викладати новий предмет

    У школах України у новому навчальному році будуть викладати “уроки…

    Один із ВНЗ Дніпра увійшов в ТОП-20 найкращих університетів в Україні
    Новини Дніпра
    05.07.2024 21:20
    Один із ВНЗ Дніпра увійшов в ТОП-20 найкращих університетів в Україні

    Один із університетів Дніпра знову увійшов до рейтингу найкращих ВНЗ…

    Випускниця ліцею з Дніпра стала одною із семи учнів в Україні, які набрали максимальні 800 балів на НМТ
    Новини Дніпра
    05.07.2024 14:19
    Випускниця ліцею з Дніпра стала одною із семи учнів в Україні, які набрали максимальні 800 балів на НМТ

    Юна дніпрянка одна із семи учнів України, які набрали на…

    Наверх