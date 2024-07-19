Абітурієнти в Україні вже можуть подавати заяви до університету: на які нюанси треба звернути увагу

Абітурієнти вже можуть подавати заяви до ВНЗ.

Сьогодні, 19 липня, почалося подання заяв до університетів для вступу на бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного, ветеринарного спрямувань, повідомили в Міносвіти.

Прийом заяв на бюджет та контракт триватиме до 18:00 (за київським часом) 31 липня. Після цього заклади зможуть проводити додаткові набори лише на контракт.

Подання заяв відбувається через електронний кабінет вступника на сайті ЄДЕБО.

Інструкції можна переглянути тут:

На які нюанси варто звернути увагу?

після подання першої заяви жодні дані в електронному кабінеті змінити неможливо. Перевірте, чи все правильно, до початку формування заяв;

загалом до ЗВО можна подати 15 заяв, зокрема, 5 на бюджет, інші – на контракт. Для заяв на бюджет потрібно встановити пріоритети від 1 до 5, де 1 – це та заява, яка для вас найбажаніша для вступу;

заяви з різних основ вступу для здобуття вищої освіти рахуються в загальну кількість;

якщо ви маєте пільгу, радимо до подання заяв звернутись до найближчого закладу освіти з підтверджувальними документами для внесення інформації у відповідний реєстр. Під час подання заяв перевірте, чи відображаються пільги. Виняток лише для тих пільг, які дають право переведення на вакантні місця. Додаткова інформація.

скасувати заяву на бюджет без втрати пріоритету можна тільки ДО того, як її розгляне заклад освіти (тобто до присвоєння статусу «Зареєстровано у закладі освіти» або «Потребує уточнення вступником»). Після цього скасувати заяву можна тільки з втратою пріоритету (до дати завершення прийому заяв на відповідну конкурсну пропозицію);

день подання заяви жодним чином не впливає на конкурсний бал вступника чи його місце в рейтингу.

Оприлюднення списку вступників, рекомендованих до зарахування на бюджет, відбудеться до 5 серпня.

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