Аб’юзеру, який через ревнощі жорстоко побив свою кохану, дали рік умовно: деталі справи

У Кривому Розі судили чоловіка, який жорстоко побив свою співмешканку.

Про це йдеться у вироці опублікованому в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як йдеться в матеріалах слідства, у ніч на 27 липня між чоловіком та жінкою, які жили разом, але не були одружені, стався конфлікт. Словесна перепалка переросла у бійку, під час якої криворіжець побив свою співмешканку.

Як пояснив обвинувачений, їх стосунки періодично псуються через те, що виникають підозри у вірності. У якийсь момент під час сварки чоловік схопив жінку за волосся, потягнув до іншої кімнати, дістав ніж та ударив її нижче плеча. Постраждала почала тікати, але перечепилася та опинилася на підлозі.

Чоловік ще раз вдарив співмешканку ножем у стегно лівої ноги. Поранена жінка доповзла до дивана, а тим часом її коханий повернувся з металевою арматурою, яку знайшов на подвір’ї. Декілька разів він вдарив прутом потерпілу. Згодом чоловік закурив та погасив окурок об ступні та стегна жінки. Під час судмедекспертизи лікарі зафіксували рани та забої на тілі жінки. За інформацією фахівців, ці травми можна класифікувати як легкі тілесні ушкодження. 13 вересня нападнику оголосили про вирок. На суді чоловік свою вину визнав, тому суд призначив йому покарання у вигляді 1 року умовно.

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