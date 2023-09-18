Аб’юзеру, який через ревнощі жорстоко побив свою кохану, дали рік умовно: деталі справи

Чоловік ще раз вдарив співмешканку ножем у стегно лівої ноги. Поранена жінка доповзла до дивана, а тим часом її коханий повернувся з металевою арматурою, яку знайшов на подвір’ї. Декілька разів він вдарив прутом потерпілу.
Згодом чоловік закурив та погасив окурок об ступні та стегна жінки.
Під час судмедекспертизи лікарі зафіксували рани та забої на тілі жінки. За інформацією фахівців, ці травми можна класифікувати як легкі тілесні ушкодження.
13 вересня нападнику оголосили про вирок. На суді чоловік свою вину визнав, тому суд призначив йому покарання у вигляді 1 року умовно.