“А вже сьогодні ми шлемо свою відповідь”: Філатов про нічну атаку на Дніпро

Уночі окупанти атакували Дніпропетровщину дронами-камікадзе.

П’ять БПЛА наша ППО знищила. Але, на жаль, є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. У якому вони стані, ми писали тут.

Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував цю атаку та написав, що наші захисники вже відправили окупантам відповідь.

Виродки вночі розбомбили “шахедами” у Дніпрі поштовий термінал і тяжко поранили чотирьох звичайних роботяг. А вже сьогодні ми шлемо свою відповідь. Помстимося за кожного. Дякую 231-му бату! – написав Борис Філатов.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО).

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