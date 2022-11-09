“А вже сьогодні ми шлемо свою відповідь”: Філатов про нічну атаку на Дніпро

П’ять БПЛА наша ППО знищила. Але, на жаль, є й влучання. У Дніпрі безпілотники поцілили у логістичне підприємство. Поранені четверо його працівників. У якому вони стані, ми писали тут.
Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував цю атаку та написав, що наші захисники вже відправили окупантам відповідь.
Виродки вночі розбомбили “шахедами” у Дніпрі поштовий термінал і тяжко поранили чотирьох звичайних роботяг. А вже сьогодні ми шлемо свою відповідь. Помстимося за кожного. Дякую 231-му бату! – написав Борис Філатов.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Лукашук показав наслідки сьогоднішніх атак дронами по Дніпру (ФОТО).
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Уночі окупанти атакували Дніпро та Дніпропетровську область дронами.