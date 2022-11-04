90 % будинків ЖКГ у Дніпрі відновили після ракетних ударів 29 та 30 вересня

Комунальники Дніпра продовжують відновлювати будинки ЖКГ після ракетних ударів, яких російські терористи завдали 29 та 30 вересня. За ті два дні у КП «Жилсервіс-5» ДМР нарахували 68 будинків, в яких було пошкоджено пів тисячі квадратних метрів вікон. З них на сьогодні вже відновили 90 %.
«Одразу після прильотів ми приїжджаємо на місце та обходимо кожну квартиру. В дерев’яних вікнах, в яких не пошкоджена рама, ми одразу замінюємо скло. Там де пошкоджено, беремо заміри та замовляємо нове вікно. З металопластиковими вікнами робимо так само. Загалом ті люди, які оперативно пускали наших працівників зробити заміри, – у них вікна замінили швидше, а ті квартири, звідки люди виїхали, то там вже ми погоджували, коли та як зможемо зробити заміри та коли зможемо встановити нові вікна. Тож через це процес трохи може затягуватись. До того ж більшість часу йде саме на виготовлення вікон, але зі свого боку намагаємось зробити все, аби пришвидшити цю процедуру і люди могли комфортно почувати себе у своїх квартирах. Усі роботи проводимо коштом міського бюджету», – зазначив головний інженер КП «Жилсервіс-5» ДМР Олександр Степаненко.
В одному з будинків, де проживає Людмила Коваленко, постраждало 18 деревʼяних вікон та 34 металопластикові. Одне із вікон саме у її квартирі. Жінка каже, у момент вибуху, який стався 29 вересня, вона готувала собі вечерю: «Відчула, що мене щось вдарило під лопатку, обернулась і побачила, що з мого вікна летить скло. Але я не постраждала. Дуже вдячна комунальникам, які наступного дня оперативно замінили скло в моєму вікні. Вони вранці прийшли, зробили всі необхідні заміри та через певний час у мене вже було скло».
Мешканка цього ж будинку Людмила Маламуж додає: «Вранці після вибуху приїхали комунальні служби, зробили необхідні обстеження та заміри і через певний час, як всі необхідні матеріали для заміни виготовили, мені першою у нашому будинку встановили вікна».Виктория
Автор: