У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили останні дані про жертв цієї страшної трагедії.
На жаль, російська ракета вбила 46 чоловік. 80 містян отримали поранення, 22 з них залишаються у лікарнях, зокрема троє дітей.
Також відомо, що 9 загиблих ще не опізнали. А 9 вважаються зниклими безвісти.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблих та постраждалих.
Не пробачимо! Помстимося!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пройде панахида за загиблими в багатоповерхівці на Перемозі.
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