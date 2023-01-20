9 людей досі не опізнали: останні дані про жертв удару по багатоповерхівці у Дніпрі

14 січня росіяни вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації повідомили останні дані про жертв цієї страшної трагедії.

На жаль, російська ракета вбила 46 чоловік. 80 містян отримали поранення, 22 з них залишаються у лікарнях, зокрема троє дітей.

Також відомо, що 9 загиблих ще не опізнали. А 9 вважаються зниклими безвісти.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та друзям загиблих та постраждалих.

Не пробачимо! Помстимося!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі пройде панахида за загиблими в багатоповерхівці на Перемозі.

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