869 одиниць на маршрутах: як у Дніпрі в неділю працює громадський транспорт та де подивитися розклад руху

Важлива інформація!

У неділю, 19 березня, у Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі, за розкладом вихідного дня.

Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 137 одиниць рухомого складу.

Про це повідомляють у Дніпровській міській раді.

Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.

Крім того, по місту працюють 90 автобусних маршрутів. Загалом курсують 732 автобуси (з них 141 – великої місткості).

Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі працює чат-бот, де можна дізнатися розклад громадського транспорту.

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