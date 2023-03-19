869 одиниць на маршрутах: як у Дніпрі в неділю працює громадський транспорт та де подивитися розклад руху

У неділю, 19 березня, у Дніпрі електротранспорт працюватиме у штатному режимі, за розкладом вихідного дня.
Загалом на маршрути електротранспорту вийшли 137 одиниць рухомого складу.
Про це повідомляють у Дніпровській міській раді.
Розклад руху електротранспорту можна дізнатися на офіційному сайті КП «Дніпровський електротранспорт» або у Telegram-боті.
Крім того, по місту працюють 90 автобусних маршрутів. Загалом курсують 732 автобуси (з них 141 – великої місткості).
Враховуйте цю інформацію під час поїздок містом!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі працює чат-бот, де можна дізнатися розклад громадського транспорту.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні, 19 березня, у Дніпрі стався жахливий інцидент.
У суботу, 18 березня, у селі Іванівка Дніпровського району сталася…
У Дніпрі по вулиці Калиновій, 53 невідомий чи невідома обстрілює…
У бою з окупантами на Донеччині, захищаючи незалежність та свободу…