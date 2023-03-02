80 кг тротилу: у Дніпрі знову “замінували” лікарню та будівлю СБУ

У Дніпрі у перший день весни знову “замінували” лікарню та будівлю СБУ.
Так, на електронну пошту Служби безпеки України надійшло два повідомлення. У першому листі йшлося про замінування нової лікарні (без надання адреси) по Дніпропетровській області. У другому листі було вказано про замінування будівель, в яких закладено 80 кг тротилу (без надання адрес).
Про це повідомляє Дніпровська міська рада.
Правоохоронці обстежили три лікарні та будівлю СБУ. В обох випадках жодних вибухонебезпечних предметів не виявлено. Інформація про замінування не підтвердилась.
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі погрожували підірвати “Пасаж” та багатоповерхівку. Також читайте: у Дніпрі знову “замінували” одну із шкіл.
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