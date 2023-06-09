8 операцій та кома: у Дніпрі рятують бійця, якого ледь не записали у “200-ті” - Днепр Инфо
8 операцій та кома: у Дніпрі рятують бійця, якого ледь не записали у “200-ті”
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Сегодня 14:01

У Дніпрі лікують бійця, який отримав важке поранення під Бахмутом.

Новости Днепра про 8 операцій та кома: у Дніпрі рятують бійця, якого ледь не записали у

Як розповіли медики однієї з лікарень Дніпра, 38-річного Руслана ушпиталили до медзакладу після того, як потрапив під ворожий вогонь поблизу Бахмуту. Поранення були тяжкими. Товариші на полі бою вже думали, що їх друг вже “200-й” та шансів його врятувати немає. 

У Руслана відірвана рука, пошкоджене уламками та опіками лице, а десятки відламків снарядів застрягли в обох ногах. Крім цього, він втратив багато крові та мав посттравматичний важкий пневмоторакс. Військовий пережив 8 операцій та кому. Наразі його вже зняли з апарату ШВЛ. 

Поруч була дружина Оксана, яка приїхала з Кіровоградської області, як тільки дізналася про поранення чоловіка. Вдома на нього чекають троє дітей. 

Як розповіли лікарі, у день, коли Руслан отримав поранення, у нього народився онук. Хлопчика назвали Тимофієм. Новоспечений дідусь чекає моменту, коли зможе побачити малюка. 

 
 
Руслан каже, що саме страшне позаду, тому він сподівається найскоріше видужати, надягти протез, щоб знову сісти на трактор та вирощувати хліб. 
 

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Новости Днепра про 8 операцій та кома: у Дніпрі рятують бійця, якого ледь не записали у Українська

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