Як розповіли медики однієї з лікарень Дніпра, 38-річного Руслана ушпиталили до медзакладу після того, як потрапив під ворожий вогонь поблизу Бахмуту. Поранення були тяжкими. Товариші на полі бою вже думали, що їх друг вже “200-й” та шансів його врятувати немає.
У Руслана відірвана рука, пошкоджене уламками та опіками лице, а десятки відламків снарядів застрягли в обох ногах. Крім цього, він втратив багато крові та мав посттравматичний важкий пневмоторакс. Військовий пережив 8 операцій та кому. Наразі його вже зняли з апарату ШВЛ.
Поруч була дружина Оксана, яка приїхала з Кіровоградської області, як тільки дізналася про поранення чоловіка. Вдома на нього чекають троє дітей.
Як розповіли лікарі, у день, коли Руслан отримав поранення, у нього народився онук. Хлопчика назвали Тимофієм. Новоспечений дідусь чекає моменту, коли зможе побачити малюка.
Читайте також:
Школярі Дніпра вже тиждень перебувають на літніх канікулах. Якщо для…
На Дніпропетровщині викрито незаконну схему розмитнення метилового спирту з рф.
Учора, 8 червня, приблизно о 21:35 у Дніпрі на вулиці…
Цієї ночі ми пережили чергову атаку.