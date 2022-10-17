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8 колотих ран: у Покрові чоловік пограбував та вбив пенсіонерку

Сьогодні 18:45
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У Покрові Дніпропетровської області чоловік жорстоко вбив 83-річну жінку та пограбував її. Вбивцю затримали.

Новости Днепра про 8 колотих ран: у Покрові чоловік пограбував та вбив пенсіонерку

Тіло бабусі знайшла сусідка в одній із квартир у будинку 45 на вулиці Центральній. Поліцейські встановили, що чоловік увірвався у квартиру пенсіонерки ввечері 11 жовтня. Він планував напад заздалегідь. Коли бабуся відкрила йому двері, чоловік напав на неї та почав бити риболовною пешнею для зимової вирубки ополонок. Пенсіонерка померла від завданих ударів. З квартири жінки зникли коштовності, 300 гривень та її банківська картка.

Новости Днепра про 8 колотих ран: у Покрові чоловік пограбував та вбив пенсіонерку

Судмедексперти нарахували на тілі пенсіонерки 8 колотих ран: сім на грудях та животі та одна на шиї.

Правоохоронці затримали вбивцю. Ним виявився 57-річний мешканець міста Покров. Чоловік раніше був засуджений за тяжкі злочини. Йому повідомили про підозру за п. 6 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України та обрали запобіжний захід – тримання під вартою. Нападнику загрожує від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Новости Днепра про 8 колотих ран: у Покрові чоловік пограбував та вбив пенсіонерку

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Новости Днепра про 8 колотих ран: у Покрові чоловік пограбував та вбив пенсіонеркуУкраїнська Новости Днепра про 8 колотих ран: у Покрові чоловік пограбував та вбив пенсіонеркуРусский

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