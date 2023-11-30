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750 млн грн боргу: що буде, якщо мешканці Дніпра не платитимуть за воду

Сьогодні 15:56
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З кожним місяцем сума боргу зростає.

Новости Днепра про 750 млн грн боргу: що буде, якщо мешканці Дніпра не платитимуть за воду

На сьогодні мешканці Дніпра заборгували за послуги з водопостачання та водовідведення 750 мільйонів гривень. Сума боргу з кожним місяцем зростає. Лише мешканці двох районів міста – Чечелівського та Центрального – завинили КП «Дніпроводоканал» 131 млн грн.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Тож ми продовжуємо нагадувати, якщо в абонентів склались тимчасові труднощі з оплатою за воду, вони можуть звернутись як до абонентських служб, які є в кожному районі міста, так і до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП». Там їм допоможуть укласти договір на реструктуризацію. Таким чином ви будете потроху позбуватись боргу та ще й уникнете суду, – зазначили у міській раді.

На тих мешканців, які не укладають договорів на реструктуризацію, а також взагалі не сплачують за воду, чекає суд.

Щомісяця претензійно-позовний відділ отримує з усіх районів Дніпра документи для підготовки та передання позовних заяв до суду. І в кожній такій заяві мешканець, окрім суми боргу, має ще й оплатити судовий збір та інфляційні витрати, а також 3 % річних, які нараховуються на основну суму заборгованості. Якщо суд стає на наш бік, то далі ми передаємо рішення суду до Державної виконавчої служби або до приватних виконавців, які, у свою чергу, примусово стягують борги, накладаючи арешти на кошти боржника та на все майно. Аби до такого не доходило, ми вкотре прохаємо всіх вчасно оплачувати борги та укладати договори на реструктуризацію, – наголосили у міській раді.

Зазначимо, для укладання договору реструктуризації боргу споживач може звернутись як до абонентської служби КП «Дніпроводоканал», так і до Центрів абонентських послуг ТОВ «ЄРЦ КП». Адреси та телефони для консультацій шукайте за посиланням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що багато мешканців Дніпра та передмістя залишилися без води: адреси та коли її повернуть.

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Новости Днепра про 750 млн грн боргу: що буде, якщо мешканці Дніпра не платитимуть за водуУкраїнська Новости Днепра про 750 млн грн боргу: що буде, якщо мешканці Дніпра не платитимуть за водуРусский

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