7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежа: наслідки вибухів у Дніпрі

На жаль, це був прильот.
Як повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, на зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні.
Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях, – попереджає Валентин Резніченко.
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