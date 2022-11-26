7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежа: наслідки вибухів у Дніпрі

Сьогодні у Дніпрі пролунали вибухи.

На жаль, це був прильот.

Як повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, на зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні.

Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях, – попереджає Валентин Резніченко.

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