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  • 7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежа: наслідки вибухів у Дніпрі

7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежа: наслідки вибухів у Дніпрі

Сьогодні 12:45
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Сьогодні у Дніпрі пролунали вибухи.

Новости Днепра про 7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежа: наслідки вибухів у Дніпрі

На жаль, це був прильот.

Як повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА, на зараз відомо про 7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежу. Попередньо, постраждала жінка. Її витягли з-під завалів та доставили до лікарні.

Небезпека триває. Залишайтеся в укриттях, – попереджає Валентин Резніченко.

Новости Днепра про 7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежа: наслідки вибухів у Дніпрі

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Новости Днепра про 7 частково зруйнованих приватних будинків та пожежа: наслідки вибухів у ДніпріУкраїнська

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