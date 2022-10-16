65 тисяч особового складу: втрати окупантів на ранок 16 жовтня

В Україні вже майже 8 місяців триває протистояння російській агресії та повномасштабному вторгненню російської армії на українські землі.

У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога на 16 жовтня. Загалом з 24 лютого по 16 жовтня окупанти втратили:

особового складу — 65000 (+300) осіб

танків ‒ 2529 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,

артилерійських систем – 1589 (+7) од,

РСЗВ – 365

засоби ППО ‒ 186

літаків – 268

гелікоптерів – 242

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14)

крилаті ракети ‒ 316

кораблі /катери ‒ 16

автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8)

спеціальна техніка ‒ 143 (+1) Найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках. Читайте також: В окупованому Донецьку вибухнула міськрада (відео)

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