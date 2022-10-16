Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

65 тисяч особового складу: втрати окупантів на ранок 16 жовтня

Сьогодні 10:30
просмотров

В Україні вже майже 8 місяців триває протистояння російській агресії та повномасштабному вторгненню російської армії на українські землі.
Новости Днепра про 65 тисяч особового складу: втрати окупантів на ранок 16 жовтня

#image_title

У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога на 16 жовтня. Загалом з 24 лютого по 16 жовтня окупанти втратили:

  • особового складу — 65000 (+300) осіб
  • танків ‒ 2529 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од,
  • артилерійських систем – 1589 (+7) од,
  • РСЗВ – 365
  • засоби ППО ‒ 186
  • літаків – 268
  • гелікоптерів – 242
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14)
  • крилаті ракети ‒ 316
  • кораблі /катери ‒ 16
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8)
  • спеціальна техніка ‒ 143 (+1)

Найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.

Читайте також:

Новости Днепра про 65 тисяч особового складу: втрати окупантів на ранок 16 жовтняУкраїнська Новости Днепра про 65 тисяч особового складу: втрати окупантів на ранок 16 жовтняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Відмовився співпрацювати: окупанти розстріляли головного диригента Херсонського театру
    новини України
    Вчора 18:05
    Відмовився співпрацювати: окупанти розстріляли головного диригента Херсонського театру

    У тимчасово окупованому Херсоні російські військові вбили українського музиканта, головного…

    У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений окупант
    Новини Дніпра
    14.10.2022 10:26
    У Дніпрі з лікарні намагався втекти полонений окупант

    Сьогодні, 14 жовтня, з однієї з міських лікарень намагався втекти…

    ЗСУ знищили ворожий комплекс С-300 та відбили всі атаки на Донбасі, – Генштаб
    Новини Дніпра
    11.10.2022 19:15
    ЗСУ знищили ворожий комплекс С-300 та відбили всі атаки на Донбасі, – Генштаб

    Українські військові за добу відбили всі атаки росіян на Донбасі,…

    На росії розбився штурмовик СУ-25, пілот загинув
    новини України
    10.10.2022 18:39
    На росії розбився штурмовик СУ-25, пілот загинув

    У Ростовській області росії розбився військовий літак Су-25, який мав…

    Наверх