65 тисяч особового складу: втрати окупантів на ранок 16 жовтня
В Україні вже майже 8 місяців триває протистояння російській агресії та повномасштабному вторгненню російської армії на українські землі.
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У Генштабі ЗСУ повідомили про втрати ворога на 16 жовтня. Загалом з 24 лютого по 16 жовтня окупанти втратили: особового складу — 65000 (+300) осіб танків ‒ 2529 (+5) од, бойових броньованих машин ‒ 5193 (+14) од, артилерійських систем – 1589 (+7) од, РСЗВ – 365 засоби ППО ‒ 186 літаків – 268 гелікоптерів – 242 БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1224 (+14) крилаті ракети ‒ 316 кораблі /катери ‒ 16 автомобільної техніки та автоцистерн – 3959 (+8) спеціальна техніка ‒ 143 (+1)
Найбільших втрат за останню добу противник зазнав на Криворізькому та Бахмутському напрямках.
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Автор:
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