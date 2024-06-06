6000 вольтів напруги: на Дніпропетровщині чоловіка під час роботи вдарило струмом

У Кам'янському на Дніпропетровщині чоловік постраждав під час роботи.

52-річного робітника вдарило струмом під час роботи. Надзвичайна подія трапилася 31 травня, у Кам’янському. До “швидкої” зателефонували колеги чоловіка, який знепритомнів після електроудару.

Вже через 4 хвилини на місце виклику прибула бригада Камʼянської станції Центральної підстанції обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у складі з лікарем Стельмах Наталією, фельдшером Кушнір Юлією і водієм Петренко Ігорем, – повідомила керівниця місцевої станції екстреної медичної допомоги Лариса Биданцева.

Медики, які прибули на місце інциденту з’ясували, що чоловіка ударило струмом напругою 6000 вольтів. Постраждалий робітник був без тями, тому фельдшери відразу розпочали надання допомоги.

Отямився чоловік лише у лікарні, куди його привезли на “швидкій”.

Медики діагностували у постраждалого електротравму. У нього електричні опіки обличчя та рук, а також спини. Загалом, 20% шкіри на тілі чоловіка мають опік другого ступеня.

Наразі житель Кам’янського в реанімації.

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