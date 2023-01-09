60 тис грн на місяць: яким водіям у Дніпрі найбільше платять

Робота водієм – одна з найбільш затребуваних вакансій не тільки у Дніпрі, але й по всій Україні. Потрібні різні фахівці - від тих, хто може водити звичайне легкове авто до тих, хто може управлятися з великовантажною фурою. Журналісти dnepr.info дізналися, скільки може заробити водій у Дніпрі та зібрали добірку з ТОП-10 найпопулярніших вакансій для чоловіків та жінок, які можуть керувати залізним конем.

Водій категорії В – той, хто може керувати легковим автомобілем, може заробити в Дніпрі 10 тис грн. Працювати потрібно буде не в місті, а їздити Україною, тому серед вимог до претендента не лише наявність прав, а й «уміння читати обласні карти України».

Водій категорії «С» може заробити у Дніпрі від 13 до 16 тис. грн на місяць. Працювати потрібно на вантажному автомобілі ГАЗ, їздити треба буде містом. Серед вимог до майбутнього співробітника «бажання працювати».

Водій-перевізник посилок на пошті може заробити за місяць від 10 до 13 тис грн. Для того, щоб отримати посаду здобувач повинен мати права категорії «В» або «С», любити поїздки та при цьому не мати за плечима ДТП. До завдань входитиме прийом і видача вантажу та оформлення відповідних паперів.

Водій таксі у Дніпрі може заробити від 19 до 37 тис грн на місяць або 65% від усієї каси. Так заявляє працедавець. Працювати потрібно буде в автопарку, машиною компанії. Ремонтуватиме транспортний засіб роботодавець, а ось графік можна вибрати: повний тиждень або три через три. Виплати обіцяють проводити щотижня.

Уміння водити «Камаз» оцінюється у Дніпрі у 18 – 23 тис грн на місяць. Таку зарплату пропонують водію за те, що він розвозитиме продукцію містом. Робота шестиденна, один вихід оцінюється у 800-1100 грн.

За наявності прав категорії «С» або «Е», а також досвіду керування великими машинами, у Дніпрі можна влаштуватися водієм бензовозу та заробляти від 45 до 50 тис грн на місяць. Здобувач має вміти не тільки керувати бензовозом, а й ремонтувати його.

Водій-експедитор зі своїм авто для перевезень 1-3 тон вантажу може заробити у Дніпрі від 46 до 52 тис. грн. Серед вимог роботодавця – відсутність судимості, гарна фізична форма, пунктуальність та найголовніше – наявність власного авто для перевезень. До обов’язків водія входить не тільки розвезення товару за точками, а й прийом вантажу, робота з документами, обслуговування клієнтів відповідно до стандартів компанії.

Водій-далекобійник у Дніпрі може заробити від 30 до 60 тис грн на місяць. Їздити треба буде Україною та найближчими країнами, працювати на рефрижераторі. До обов’язків входить не лише перевезення вантажу, а й «належне ставлення до автомобіля».

Робота водієм-кур’єром у Дніпрі може принести від 18 до 20 тис. грн. В оголошенні про вакансію сказано, що кур’єр зможе «сам регулювати свою завантаженість та дохід, а оплата залежить від кількості замовлень». Під час роботи компанія забезпечує страхування від нещасних випадків.

Також у Дніпрі можуть знайти роботу не лише водії автомобілів, а й навантажувачів. Робота на такій машині оцінюється в 15-18 тис грн на місяць. До обов’язків входить навантаження та вивантаження товару, збір замовлення для покупців. Обов’язково мати посвідчення, що підтверджує навички роботи на навантажувачі.

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