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  • 60 снарядів на мирні міста: як пройшла ніч на Дніпропетровщині 19 листопада

60 снарядів на мирні міста: як пройшла ніч на Дніпропетровщині 19 листопада

Сьогодні 08:13
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Як пройшла ніч на 19 листопада на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про 60 снарядів на мирні міста: як пройшла ніч на Дніпропетровщині 19 листопада

Про ситуацію в області повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, Нікопольщина уночі знову здригалася від ворожих пострілів. Росіяни обстріляли з «Градів» та важкої артилерії три громади – Нікопольську, Марганецьку та Мирівську.

Скерували на мирні міста та села понад 60 снарядів. На даний момент відомо, що людей не зачепило. 

Пошкоджене житло, господарські споруди та автівки. Деталі обстрілів ще уточнюються. У інших районах ніч з тривогою, та без ударів. І на цю хвилину спокійно.

Як уточнив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул, з РСЗВ «Град» та зі ствольної артилерії окупанти вдарили по Нікополю та селам Іллінка, Добра Надія та Вищетарасівка. Загалом понад 60 снарядів. Пошкоджено автомобіль. Виникла 1 пожежа, вже ліквідована. Скрізь без втрат.

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Новости Днепра про 60 снарядів на мирні міста: як пройшла ніч на Дніпропетровщині 19 листопадаУкраїнська

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