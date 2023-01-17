6 янголят: російська атака на будинок у Дніпрі забрала життя ще однієї дитини

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
За уточненою інформацією, російська ракета вбила 45 людей, з-поміж них 6 дітей. Помстимося за кожного, – написав він.
Нагадаємо, сьогодні, 17 січня, завершилися пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару. Вони тривали 69 годин, не припиняючись ні на хвилину.
39 людей вдалося врятувати, з них 6 дітей. Поранення отримали 79 осіб, з них 16 дітей.
Не пробачимо!
Раніше ми писали, що у Дніпрі вшанували загиблих внаслідок ракетного удару по багатоповерхівці.
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