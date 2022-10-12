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  • 6-річній дівчинці, які потрапила під артобстріл в Нікополі, ампутували ноги: родині потрібна допомога

6-річній дівчинці, які потрапила під артобстріл в Нікополі, ампутували ноги: родині потрібна допомога

Сьогодні 17:34
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Під час обстрілу Нікополя ввечері 11 жовтня постраждала 6-річна дівчинка та її матір. 

Новости Днепра про 6-річній дівчинці, які потрапила під артобстріл в Нікополі, ампутували ноги: родині потрібна допомога

Про стан дівчинки та її мами розповіла начальниця служби у справах дітей Нікопольської міськради Людмила Васина. 

Як зазначила чиновниця, дівчинка знаходиться в лікарні Дніпра, а мама у медзакладі Нікополя. Дитина отримала важкі поранення і їм ампутували обидві ноги. Наразі є все потрібне для лікування. 

У майбутньому дівчинку відправлять до Львова, де вона буде проходити реабілітацію. Людмила зазначила, що соцмережами ширяться пости про допомогу дитині, але достовірність їх перевірити важко. Тому чиновниця закликає всіх бажаючих допомогти фінансово, перераховувати гроші до БФ “Дітям Нікополя”. 

У призначенні платежу варто вказувати: для Кароліни. Реквізити тут

Новости Днепра про 6-річній дівчинці, які потрапила під артобстріл в Нікополі, ампутували ноги: родині потрібна допомога

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Новости Днепра про 6-річній дівчинці, які потрапила під артобстріл в Нікополі, ампутували ноги: родині потрібна допомогаУкраїнська Новости Днепра про 6-річній дівчинці, які потрапила під артобстріл в Нікополі, ампутували ноги: родині потрібна допомогаРусский

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