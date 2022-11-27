500 сертифікатів по 100 грн щодня, самокати та PlayStation 5: новорічні подарунки за покупки у VARUS

Гарні новини!

Ми віримо в ЗСУ та їх силу, тому знаємо, що Санта матиме можливість безпечно добратися до кожного адресата та порадувати своїми подарунками. У супермаркетах Varus, де відбуваються дива, проходить новорічна акція Зимовий Санта Varus .

Щодня у магазинах мережі VARUS розігрують по 500 сертифікатів на 100 гривень. Стати власником грошового подарунка можна без реєстрації — просто на касі.

Крім того, всі покупці мають шанс отримати супер призи, а це:

100 наборів конструктора Lego для затишних родинних вечорів;

50 смарт-годинників;

50 електросамокатів для комфортних прогулянок;

25 ігрових приставок Sony PlayStation 5.

Взяти участь в акції легко:

Потрібно здійснити покупку в будь-якому супермаркеті VARUS на суму від 250 гривень, де у чеку має бути товар партнера, що вказаний на полицях зі спеціальними цінниками; Зареєструвати чек на сайті ; Чекати на розіграш подарунок!

Акція триває місяць з 25 листопада по 25 грудня. Дізнатись деталі та подивитись перелік товарів-партнерів можна на офіційному сайті VARUS.

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