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  • 500 сертифікатів по 100 грн щодня, самокати та PlayStation 5: новорічні подарунки за покупки у VARUS

500 сертифікатів по 100 грн щодня, самокати та PlayStation 5: новорічні подарунки за покупки у VARUS

Вчора 17:14
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Гарні новини!

Ми віримо в ЗСУ та їх силу, тому знаємо, що Санта матиме можливість безпечно добратися до кожного адресата та порадувати своїми подарунками. У супермаркетах Varus, де відбуваються дива, проходить новорічна акція Зимовий Санта Varus.

Щодня у магазинах мережі VARUS розігрують по 500 сертифікатів на 100 гривень. Стати власником грошового подарунка можна без реєстрації — просто на касі.

Крім того, всі покупці мають шанс отримати супер призи, а це:

  • 100 наборів конструктора Lego для затишних родинних вечорів;
  • 50 смарт-годинників;
  • 50 електросамокатів для комфортних прогулянок;
  • 25 ігрових приставок Sony PlayStation 5.

Взяти участь в акції легко:

  1. Потрібно здійснити покупку в будь-якому супермаркеті VARUS на суму від 250 гривень, де у чеку має бути товар партнера, що вказаний на полицях зі спеціальними цінниками;
  2. Зареєструвати чек на сайті;
  3. Чекати на розіграш подарунок!

Новости Днепра про 500 сертифікатів по 100 грн щодня, самокати та PlayStation 5: новорічні подарунки за покупки у VARUS

Акція триває місяць з 25 листопада по 25 грудня. Дізнатись деталі та подивитись перелік товарів-партнерів можна на офіційному сайті VARUS.

Новости Днепра про 500 сертифікатів по 100 грн щодня, самокати та PlayStation 5: новорічні подарунки за покупки у VARUSУкраїнська

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