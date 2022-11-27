500 сертифікатів по 100 грн щодня, самокати та PlayStation 5: новорічні подарунки за покупки у VARUS

Ми віримо в ЗСУ та їх силу, тому знаємо, що Санта матиме можливість безпечно добратися до кожного адресата та порадувати своїми подарунками. У супермаркетах Varus, де відбуваються дива, проходить новорічна акція Зимовий Санта Varus.
Щодня у магазинах мережі VARUS розігрують по 500 сертифікатів на 100 гривень. Стати власником грошового подарунка можна без реєстрації — просто на касі.
Крім того, всі покупці мають шанс отримати супер призи, а це:
Взяти участь в акції легко:
Акція триває місяць з 25 листопада по 25 грудня. Дізнатись деталі та подивитись перелік товарів-партнерів можна на офіційному сайті VARUS.Виктория
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