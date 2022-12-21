5 днів безперервної роботи: у Дніпрі та області стабілізували енергосистему

На Дніпропетровщині повернулися до стабілізаційних відключень.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, понад п’ять діб безперервної роботи енергетиків нарешті дали результат – енергосистема на Дніпропетровщині стабілізована.

Наразі заживлена вся критична інфраструктура, підключені водогони та котельні. Усі вони працюють в штатному режимі. Світло повернули і людям, сьогодні від екстрених відключень ми повернулися до стабілізаційних.

На Дніпропетровщині споживачі поділені на три черги. Дві зі світлом, одну вимикають. Світло повинно бути 5 годин, і 4 години відключень. Проте, залишається режим економії, який триватиме всю зиму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові графіки вимкнення світла від ДТЕК.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: