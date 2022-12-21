5 днів безперервної роботи: у Дніпрі та області стабілізували енергосистему

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, понад п’ять діб безперервної роботи енергетиків нарешті дали результат – енергосистема на Дніпропетровщині стабілізована.
Наразі заживлена вся критична інфраструктура, підключені водогони та котельні. Усі вони працюють в штатному режимі. Світло повернули і людям, сьогодні від екстрених відключень ми повернулися до стабілізаційних.
На Дніпропетровщині споживачі поділені на три черги. Дві зі світлом, одну вимикають. Світло повинно бути 5 годин, і 4 години відключень. Проте, залишається режим економії, який триватиме всю зиму.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові графіки вимкнення світла від ДТЕК.
Читайте також:
Автор:
Згідно з розрахунками Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» ціна…
17 грудня пропагандистські Telegram-канали почали поширювати відео, на якому хлопець…
Другий день мешканці Дніпра повідомляють про затори на виїзді з…
Діжки з водою, які встановили на випадок блекауту, заховають в…