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  • 5 днів безперервної роботи: у Дніпрі та області стабілізували енергосистему

5 днів безперервної роботи: у Дніпрі та області стабілізували енергосистему

Сьогодні 17:19
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На Дніпропетровщині повернулися до стабілізаційних відключень.

Новости Днепра про 5 днів безперервної роботи: у Дніпрі та області стабілізували енергосистему

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, понад п’ять діб безперервної роботи енергетиків нарешті дали результат – енергосистема на Дніпропетровщині стабілізована.

Наразі заживлена вся критична інфраструктура, підключені водогони та котельні. Усі вони працюють в штатному режимі. Світло повернули і людям, сьогодні від екстрених відключень ми повернулися до стабілізаційних.

На Дніпропетровщині споживачі поділені на три черги. Дві зі світлом, одну вимикають. Світло повинно бути 5 годин, і 4 години відключень. Проте, залишається режим економії, який триватиме всю зиму.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про нові графіки вимкнення світла від ДТЕК.

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Новости Днепра про 5 днів безперервної роботи: у Дніпрі та області стабілізували енергосистемуУкраїнська Новости Днепра про 5 днів безперервної роботи: у Дніпрі та області стабілізували енергосистемуРусский

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