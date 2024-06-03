470 грамів: у Дніпрі врятували дитину з рекордно низькою вагою

В одному із пологових в обласного центра врятували малюка, який народився з вагою всього 470 грамів. Про це розповів голова облради Микола Лукашук. У лікарні постійно виходжують недоношених діток від 500 грамів ваги, але того разу встановили рекорд.
Загалом на рік медики лікарні проводять близько 2500 пологів. І більша частина – з ускладненнями. Зараз Дніпропетровщина стала медичним хабом для жителів фронтових регіонів: Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. Тож навантаження на лікарню надзвичайно велике, – зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, поблизу Дніпра жінка народила у “швидкій” п’яту дитину.
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