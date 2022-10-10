47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, – Вілкул

На жаль, тривога триває, а тому можливі ще прильоти.
Так, Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, написав, що окупанти запустили по Україні ще 47 ракет із Астрахані. Ймовірний час прильоту – 11:00.
Усі сидимо в укриттях! Батьки – забирайте дітей! 47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, але може бути й раніше, – написав Олександр Вілкул.
Будь ласка, бережіть себе та будьте в безпечних місцях!
Раніше ми писали, що у Кривому Розі працює ППО, – Вілкул.
Читайте также:
Автор:
Важлива інформація!
У поліції розповіли, куди звертатися постраждалим від ракетного обстрілу.
Сьогодні вранці росіяни нанесли масований ракетний удар по Дніпропетровській області.
"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №272 Запоріжжя - Київ.