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47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, – Вілкул

Сьогодні 10:47
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Сьогодні вранці росіяни нанесли масований ракетний удар по Україні.

Новости Днепра про 47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, - Вілкул

На жаль, тривога триває, а тому можливі ще прильоти.

Так, Олександр Вілкул, начальник військової адміністрації Кривого Рогу, написав, що окупанти запустили по Україні ще 47 ракет із Астрахані. Ймовірний час прильоту – 11:00.

Усі сидимо в укриттях! Батьки – забирайте дітей! 47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, але може бути й раніше, – написав Олександр Вілкул.

Будь ласка, бережіть себе та будьте в безпечних місцях!

Раніше ми писали, що у Кривому Розі працює ППО, – Вілкул

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Новости Днепра про 47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, - ВілкулУкраїнська Новости Днепра про 47 ракет з Астрахані – орієнтовний час підльоту 11:00, - ВілкулРусский

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