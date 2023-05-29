4000 водіїв у Дніпрі за тиждень оштрафували за неправильне паркування

У Дніпрі 4393 водії отримали штрафи за неправильне паркування.

Про це повідомляє Інспекція з питань контролю за паркуванням.

Крім того, 150 автомобілів, які власники припаркували зі значними порушеннями, було евакуйовано на штрафмайданчик.

Інспектори нагадують, що евакуація проводиться під час паркування на пішохідних переходах, перехрестях, тротуарах, зупинках громадського транспорту та у разі блокування руху іншого транспорту, насамперед екстрених служб чи громадського транспорту.

Кожне з цих порушень обійдеться власникам авто у кругленьку суму – евакуація від 2110 до 2410 грн., вартість зберігання авто 144 грн. на добу, штраф за порушення 680 грн.

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