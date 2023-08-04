40 тисяч заяв тільки у Дніпрі та області: в Україні бум серед охочих вступити до ВНЗ

Дніпропетровщина увійшла до ТОП-5 областей, які популярні серед абітурієнтів.

На порталі Освіта.юа опублікували рейтинг вишів за популярністю серед абітурієнтів.

Усього до вишів України надійшло 1 мільйон 140 тисяч заяв від абітурієнтів. Тільки до університетів Дніпропетровщини подали понад 40 тисяч заяв.

Що цікаво, на першому місті за популярністю цього разу опинилися львівські виші. Це Львівська політехніка, куди подали 33 059 заяв та Львівський національний університет імені Франка, де хотіли навчатися 32 308 абітурієнтів.

Київський національний університет імені Шевченка, який зазвичай лідирує в рейтинг популярності серед абітурієнтів, “скотився” на третє місце. Сюди надійшли заяви від 30 676 випускників.

Не до першої десятки, але до сотні увійшли виші Дніпропетровщини:

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара – 14 місце – 9 463 заяви;

Національний технічний університет “Дніпровська політехніка” – 19 місце – 7 661 заява;

Університет митної справи та фінансів – 35 місце – 5 143 заяви;

Український державний університет науки та технологій – 73 місце – 2 737 заяв;

Дніпровський державний аграрно-економічний університет – 88 місце – 2 378 заяв;

Криворізький національний університет – 95 місце – 2 134 заяви;

Придніпровська державна академія будівництва та архітектури – 100 місце – 2 030 заяв.

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