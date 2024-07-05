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+40 і вище: Дніпро та область опиняться в епіцентрі надзвичайної спеки

Сьогодні 22:00
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Дніпро та область наступного тижня опиняться в полоні надзвичайної спеки.

Новости Днепра про +40 і вище: Дніпро та область опиняться в епіцентрі надзвичайної спеки

Найближчими днями очікується надзвичайна спека. Про це попереджають як в Укргідрометцентрі та і ДСНС. Температура повітря в низці областей підійматиметься до +40..+41 градуса. Це близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

У зв’язку з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки, наступного тижня очікується спекотна погода, протягом 11-15 липня у більшості областей сильна спека: максимальна температура вдень становитиме 35-38°, – йдеться у повідомленні .

При цьому синоптики додали, що у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями буде надзвичайна спека – 40-41°. Це, своєю чергою, близько до абсолютних максимумів температури зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.

Новости Днепра про +40 і вище: Дніпро та область опиняться в епіцентрі надзвичайної спеки

Нагадаємо, цього тижня в Дніпрі вже фіксували два історичних температурних рекорди. 

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Новости Днепра про +40 і вище: Дніпро та область опиняться в епіцентрі надзвичайної спекиУкраїнська Новости Днепра про +40 і вище: Дніпро та область опиняться в епіцентрі надзвичайної спекиРусский

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