+40 і вище: Дніпро та область опиняться в епіцентрі надзвичайної спеки

Найближчими днями очікується надзвичайна спека. Про це попереджають як в Укргідрометцентрі та і ДСНС. Температура повітря в низці областей підійматиметься до +40..+41 градуса. Це близько до абсолютних максимумів температури, зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.
У зв’язку з поширенням на територію України тропічного повітря з північних районів Африки, наступного тижня очікується спекотна погода, протягом 11-15 липня у більшості областей сильна спека: максимальна температура вдень становитиме 35-38°, – йдеться у повідомленні .
При цьому синоптики додали, що у південних, східних, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській областях місцями буде надзвичайна спека – 40-41°. Це, своєю чергою, близько до абсолютних максимумів температури зафіксованих в Україні за всю історію спостережень.
Нагадаємо, цього тижня в Дніпрі вже фіксували два історичних температурних рекорди.
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