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40 днів горя: у Дніпрі проведуть панахиду за загиблими мешканцями будинку на Перемозі

Сьогодні 17:37
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У Дніпрі проведуть панахиду за загиблими під час ракетного удару дніпрянами.

Новости Днепра про 40 днів горя: у Дніпрі проведуть панахиду за загиблими мешканцями будинку на Перемозі

Про це повідомили священнослужителі Дніпровської єпархії ПЦУ. 
 
22 лютого буде 40-й день з дня загибелі мешканців будинку на Перемозі, у який влучила ракета 14 січня. Архієпископ Дніпровський та Січеславський Симеон проведе заупокійну панахиду поблизу місця трагедії.
 
Куди йти: вулиця Набережна Перемоги, 118
Коли: 22 лютого 13:00 
 
Священнослужителі запрошують родини загиблих та всіх мешканців Дніпра, які хочуть вшанувати молитвою пам’ять мирних жителів, який вбила російська ракета. 
 
Нагадаємо, під час ракетного удару 14 січня загинуло 46 людей, ще 80 отримали поранення. Зазначимо, що на 9-й день з дня трагедії священики провели панахиду, на яку прийшли сотні людей. Наразі комунальники почали відновлювальні роботи в частині будинку, яка вціліла. 
 

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Новости Днепра про 40 днів горя: у Дніпрі проведуть панахиду за загиблими мешканцями будинку на ПеремозіУкраїнська Новости Днепра про 40 днів горя: у Дніпрі проведуть панахиду за загиблими мешканцями будинку на ПеремозіРусский

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