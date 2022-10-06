У Кривому Розі 4-річна дівчинка кілька днів прожила сама в зачиненій квартирі

Мама кинула її в зачиненій квартирі саму.

Сусіди розповіли поліціянтам, що в одній із квартир знаходиться 4-річна дівчинка та її бабуся з інвалідністю. Мати пішла з дому декілька днів тому і кинула напризволяще немічну пенсіонерку та свою доньку.

Поліціянтам вдалося зв’язатися з жінкою, але та не збиралася повертатися додому і була п’яна. Правоохоронці викликали працівників ДСНС, які через балкон потрапили до квартири, де були дівчинка та її бабуся.

Побачене шокувало надзвичайників. У квартирі був безлад, у дівчинки та її бабусі був обмежений запас їжі та вони були зачинені ззовні. Наразі дитину забрали до лікарні, щоб перевірити стан її здоров’я. Матір’ю займуться відповідні органи.

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