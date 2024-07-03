4 липня у Дніпрі оголошено траур, повідомив міський голова Борис Філатов.
У документі, який оприлюднив Філатов, зазначається, що траур оголосили у зв’язку з останніми ракетними обстрілами. Мова йде про влучання в житловий будинок 28 червня, внаслідок якого загинули 2 людей, і одна жінка вважається зниклою безвісти.
А також завтра, 4 липня, вшанують пам’ять чотирьох людей, які загинули через удари РФ по Дніпру, 3 липня. Цього дня скасують всі розважальні заходи, а біля адмінбудівель приспустять прапори.
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