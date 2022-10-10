4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

По області 10 жовтня випустили 18 ракет.

За словами начальника ДСНС в Дніпропетровській області Андрія Кульбача, росіяни вранці скерували на нашу область 18 ракет. 5 із них вдалося збити силам протиповітряної оборони.

Наразі відомо про 4 загиблих мешканців Дніпра, ще 19 людей отримали поранення. 4 із них тяжкі, ними займаються медики. У обласному центрі понівечені багатоповерхівки, на місцях прильоту працюють рятувальники.

Загалом, росіяни атакували 4 райони області. Під прицілом ракет опинилися Дніпровський, Кам’янський, Нікопольський та Криворіжський. Влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах, транспортних зупинках.

Нижче фото наслідків атаки у Дніпрі.

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