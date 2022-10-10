Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

Сьогодні 15:30
просмотров

По області 10 жовтня випустили 18 ракет.
 
Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

#image_title

За словами начальника ДСНС в Дніпропетровській області Андрія Кульбача, росіяни вранці скерували на нашу область 18 ракет. 5 із них вдалося збити силам протиповітряної оборони. 
 
Наразі відомо про 4 загиблих мешканців Дніпра, ще 19 людей отримали поранення. 4 із них тяжкі, ними займаються медики. У обласному центрі понівечені багатоповерхівки, на місцях прильоту працюють рятувальники.
 
Загалом, росіяни атакували 4 райони області. Під прицілом ракет опинилися Дніпровський, Кам’янський, Нікопольський та Криворіжський. Влучили по критичній та цивільній інфраструктурі, житлових кварталах, транспортних зупинках.
 
Нижче фото наслідків атаки у Дніпрі. 
 

Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)Українська Новости Днепра про 4 години тривоги і 18 ракет: ДСНС показали наслідки ранкової атаки на Дніпро (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Під час ракетної атаки загинув поліцейський з Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 22:00
    Під час ракетної атаки загинув поліцейський з Дніпра

    Внаслідок російської ракетної атаки на Київ, яка відбулась вранці 10…

    Сьогоднішній день ми запам’ятаємо на довго: Лукашук розповів про ситуацію на Дніпропетровщині
    Новини Дніпра
    Сьогодні 21:15
    Сьогоднішній день ми запам’ятаємо на довго: Лукашук розповів про ситуацію на Дніпропетровщині

    10 жовтня 2022 року було схоже на 24 лютого 2022…

    ЄС на рік продовжить статус захисту для українських біженців
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    ЄС на рік продовжить статус захисту для українських біженців

    Європейська комісія продовжить ще на один рік правила прийому і…

    До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичів
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    До лікарні Дніпра доставили чоловіка, який втратив свідомість: допоможіть знайти родичів

    10 жовтня близько 16:00 у Слобожанському помітили чоловіка без свідомості.…

    Наверх