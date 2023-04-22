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  • 36-річному мешканцю Кам’янського відірвало руку вибухівкою: потерпілий був п’яним

36-річному мешканцю Кам’янського відірвало руку вибухівкою: потерпілий був п’яним

Сьогодні 17:05
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У суботу вночі, 22 квітня, в одній із квартир у Кам'янському пролунав вибух. Як з'ясувалося, там 36-річний чоловік напідпитку вирішив розважитися з вибухонебезпечним предметом, який зрештою здетонував просто у нього в руках.

Новости Днепра про 36-річному мешканцю Кам'янського відірвало руку вибухівкою: потерпілий був п'яним

Вибух у багатоквартирному будинку почувся приблизно о 00:30. Тоді ж до служби “Швидкої допомоги” надійшов виклик. Про це у своєму Facebook розповіла співробітниця екстреної медичної допомоги Лариса Буданцева. 

Прибувши на місце виклику, медики встановили, що чоловікові відірвало кисть. Походження вибухового пристрою наразі невідоме.

“Через надмірне вживання алкоголю люди іноді вчиняють незрозумілі вчинки… Відразу було розпочато надання екстреної медичної допомоги: зупинка масивної кровотечі накладенням турнікету, внутрішньовенний доступ, знеболення, інфузійна терапія і асептична обробка раньової поверхні”, – прокоментувала Лариса Буданцева.

Постраждалому встановили діагноз – «Травматична ампутація лівої кисті. Геморагичний шок ІІ ст. Алкогольне сп‘яніння», після чого госпіталізували до лікарні для подальшого лікування. 

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Новости Днепра про 36-річному мешканцю Кам'янського відірвало руку вибухівкою: потерпілий був п'янимУкраїнська Новости Днепра про 36-річному мешканцю Кам'янського відірвало руку вибухівкою: потерпілий був п'янимРусский

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