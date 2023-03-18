32-річного жителя Дніпропетровщини засудили на 5 років за крадіжку телефона у Калуші

Чоловік, який раніше уже був неодноразово судимий, ще у грудні 2022 року завітав до знайомого в гості. Коли хазяїн будинку відволікся, гість вкрав зі столу мобільний телефон, після чого втік.
Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.
Калуський міськрайонний суд визнав уродженця Дніпропетровської області винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
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