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  • 32-річного жителя Дніпропетровщини засудили на 5 років за крадіжку телефона у Калуші

32-річного жителя Дніпропетровщини засудили на 5 років за крадіжку телефона у Калуші

Сьогодні 11:58
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Суд довів, що 32-річний уродженець Дніпропетровщини без постійного місця проживання та реєстрації вчинив крадіжку в місті Калуш Івано-Франківської області в умовах воєнного стану.

Новости Днепра про 32-річного жителя Дніпропетровщини засудили на 5 років за крадіжку телефона у Калуші

Чоловік, який раніше уже був неодноразово судимий, ще у грудні 2022 року завітав до знайомого в гості. Коли хазяїн будинку відволікся, гість вкрав зі столу мобільний телефон, після чого втік. 

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної прокуратури.

Калуський міськрайонний суд визнав уродженця Дніпропетровської області винним у вчиненні кримінального правопорушення. Йому призначено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про 32-річного жителя Дніпропетровщини засудили на 5 років за крадіжку телефона у КалушіУкраїнська Новости Днепра про 32-річного жителя Дніпропетровщини засудили на 5 років за крадіжку телефона у КалушіРусский

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