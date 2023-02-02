У Дніпрі зафіксували 64 нових випадків коронавірусу

У Дніпрі за минулу добу зафіксовано 64 нових випадки захворювання на COVID-19.

Із загальної кількості 43 – виявлено у лабораторних центрах, 21 – у центрах первинної допомоги.

У лікарнях міста лікування від коронавірусу отримує 31 особу.

Минулої доби в центрах вакцинації зроблено 310 щеплень від COVID-19. Усього вже проведено 1106994 щеплень.

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