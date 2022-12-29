309 доба добігає кінця: ситуація на Дніапропетровщині

Протягом дня Нікопольщина була об'єктом ворожих обстрілів.

Про це повідомляє ДОР.

Повномасштабне воєнне вторгнення рф в Україну, 309 доба добігає кінця.

Під час масштабної атаки по території України в нашу область жодної ворожої ракети не прилетіло.

Втім без артилерійських обстрілів все ж не обійшлося.

Пообіді та надвечір окупаційні війська рф обстріляли Нікопольщину. Снаряди від важкої артилерії і РСЗВ прилетіли до Нікополя, Покровської та Червоногригорівської громад.

На щастя – без жертв. Масштаби пошкоджень уточнюються. В інших районах Дніпропетровщини день видався тихим, – сказано в повідомленні.