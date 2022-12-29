309 доба добігає кінця: ситуація на Дніапропетровщині

Про це повідомляє ДОР.
Повномасштабне воєнне вторгнення рф в Україну, 309 доба добігає кінця.
Під час масштабної атаки по території України в нашу область жодної ворожої ракети не прилетіло.
Втім без артилерійських обстрілів все ж не обійшлося.
Пообіді та надвечір окупаційні війська рф обстріляли Нікопольщину. Снаряди від важкої артилерії і РСЗВ прилетіли до Нікополя, Покровської та Червоногригорівської громад.
На щастя – без жертв. Масштаби пошкоджень уточнюються. В інших районах Дніпропетровщини день видався тихим, – сказано в повідомленні.
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