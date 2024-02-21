30 ремонтів уже заплановано до кінця весни: у Дніпрі роблять усе, аби не залишилось жодного не відремонтованого ліфта

Черговий по місту перевірив, як у Дніпрі триває ремонт ліфтів та як аварійна служба замінює трубу опалення.

Дніпро й надалі продовжує докладати всіх зусиль, аби попри виклики воєнного часу відремонтувати усі ліфти у місті. Про новий підіймач, який не ламатиметься, мріяла пані Христина. Жінка – матуся трьох діточок. У четвертому підʼїзді будинку № 4 по Запорізькому шосе мешкає вже 36 років. Каже: відтоді жодного разу їхній ліфт не міняли, лише намагались підтримувати його стан ремонтами. Але зношене обладнання часто давало про себе знати.

«Він постійно ламався, тож мені доводилось з трьома дітьми йти на вулицю з 5 поверху пішки. Діти в одній руці, дитячий візочок – в іншій. Ми дуже зраділи, коли побачили, що нам вже щось замінюють. Дякуємо за те, що відгукнулись», — поділилась пані Христина.

Цьому будинку більше ніж 40 років. І за цей час підіймач комплексно ще не ремонтували.

«Тут дійсно потрібен був ремонт, аби людей не лишити без ліфта. Бо будинок має 16 поверхів. Наші бригади вже працюють тут два тижні. Половину роботи вже виконали. Тут замінюватимемо лебідку на нову енергоефективну, станцію керування, електропроводку та інші деталі. Роботи завершимо через два тижні», — розповів директор ліфтової організації Артем Резник.

Торік у Дніпрі відремонтували ліфти у трьох сотнях будинків. З них у 18 — ліфти замінили повністю.

«Ми міняємо всюди обладнання на сучасне, аби кожен мешканець мав змогу комфортно жити у своєму будинку. Тож і на цей рік ми роботи продовжуємо, аби у Дніпрі не лишилось не відремонтованих ліфтів. Підйомник, який зараз ремонтує підрядник, ми додали до списку на цей рік після особистого прийому міського голови Бориса Філатова. Також реагуємо і на звернення мешканців на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Поки що маємо плани до кінця весни. До того часу плануємо відремонтувати 30 підіймачів. Далі – все залежатиме від фінансування, тож сподіваємось, що зможемо охопити якомога більше ліфтів», — прокоментував директор департаменту житлового господарства ДМР Сергій Файфер, який 21 лютого є черговим по місту.

Він також перевірив роботу міської аварійної служби. Працівники лагодили трубу опалення по вул. Надії Алексєєнко, 22. Тут мешканці поскаржились, що вона почала протікати. Тож вирішили замінити шматок пошкодженої на нову.

«Нині бригада працює злагоджено. Роботи планують завершити за два дні. Лише за лютий Міська аварійна служба на 100 % виконала 1 950 заявок від мешканців міста. Проблеми, з якими звертаються дніпряни, незмінні – це опалення, системи холодного водопостачання, каналізація або електросистеми. Бригади докладають чимало зусиль, аби швидко вирішувати аварійні ситуації, щоб люди жили з комфортом», — підсумував Сергій Файфер.

Заявки міська аварійна служба приймає цілодобово як онлайн https://hotline.dniprorada.gov.ua/, так і за номером: 736-10-02.

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