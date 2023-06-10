30+10: Рада проголосувала за збільшення відпустки військовим

Військові зможуть піти у відпустку на 30 днів, а також ще на 10 додаткових днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Верховна Рада підтримала законопроєкт №9378 щодо відпусток військовим, збільшивши їх до 40 днів.

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за ухвалення відповідного законопроєкту в цілому проголосували 270 нардепів.

Він передбачає надання військовим відпустки у 30 днів, а також ще 10 додаткових днів за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

За словами Железняка, відпустка може бути надана частинами тричі на рік за умови одночасної відсутності не більше 30 відсотків загальної чисельності військовослужбовців.

Це частина з того законопроєкту №9342, який був по виплатам військовим. Але його розгляд затягується вже до липня. Але до другого читання у основному законопроєкті (№9342) була також норма про відпустку курсантів (20 днів літня +10 днів зимова), але цих норм в прийнятому сьогодні №9378 немає, – уточнив нардеп.

Тепер закон має підписати спікер ВР, а згодом президент.

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