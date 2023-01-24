Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • 3 млн грн на смітті: у Дніпрі судитимуть директора одного з КП та його спільників за присвоєння бюджетних коштів

3 млн грн на смітті: у Дніпрі судитимуть директора одного з КП та його спільників за присвоєння бюджетних коштів

Сьогодні 18:39
просмотров

У Дніпрі судитимуть директора одного з комунальних підприємств та його спільників за присвоєння бюджетних коштів. Сума збитків сягає понад 3 млн грн.

Новости Днепра про 3 млн грн на смітті: у Дніпрі судитимуть директора одного з КП та його спільників за присвоєння бюджетних коштів

Наразі обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Дніпропетровській області.

За даними слідства, в період з 2018 до 2019 року директор одного з комунальних підприємств Дніпра уклав договори з двома підрядними організаціями для будівництва сміттєпереробного комплексу. На ньому мали зберігати та переробляти сміття. Щоб привласнити бюджетні гроші чоловік та троє службовців компанії внесли неправдиві правки щодо обсягів, вартості та кошторису будівельних матеріалів.

У ході слідства експертизами встановлено, що сума збитків місцевому бюджету внаслідок дій фігурантів сягає понад 3 мільйони гривень. Під час розслідування правоохоронці провели обшуки в підрядних організаціях, комунальному підприємстві та за місцем проживання фігурантів. Поліцейські вилучили тендерну документацію, чорнові записи, спецтехніку, мобільні телефони, комп’ютери.

Наразі в суд скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та трьох його спільників за фактом заволодіння чужим майном, зловживання службовим становищем, підробкою документів: за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 255, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Матеріали стосовно ще однієї особи виділено в окреме провадження, підозрювана перебуває в розшуку.

Новости Днепра про 3 млн грн на смітті: у Дніпрі судитимуть директора одного з КП та його спільників за присвоєння бюджетних коштів

Новости Днепра про 3 млн грн на смітті: у Дніпрі судитимуть директора одного з КП та його спільників за присвоєння бюджетних коштів

Читайте також:

Новости Днепра про 3 млн грн на смітті: у Дніпрі судитимуть директора одного з КП та його спільників за присвоєння бюджетних коштівУкраїнська Новости Днепра про 3 млн грн на смітті: у Дніпрі судитимуть директора одного з КП та його спільників за присвоєння бюджетних коштівРусский

Автор:


# # # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Незвичайне явище: у Дніпрі посеред річки зібралися сотні ворон (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:40
    Незвичайне явище: у Дніпрі посеред річки зібралися сотні ворон (ФОТО)

    У Дніпрі сьогодні помітили незвичне явище – на косі на…

    Будьте обережні в темряві: у Кривому Розі збили 18-річну дівчину і 64-річного чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:53
    Будьте обережні в темряві: у Кривому Розі збили 18-річну дівчину і 64-річного чоловіка

    На жаль, через ракетні удари рф по енергетичній інфраструктурі усі…

    Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:18
    Резніченка звільнили з посади голови Дніпропетровської ОВА

    Сьогодні, 24 січня, на засіданні Кабінету міністрів України було прийнято…

    У Кривому Розі сміттєвоз переїхав жінку: вона загинула
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:33
    У Кривому Розі сміттєвоз переїхав жінку: вона загинула

    Сьогодні, 24 січня, у Кривому Розі на вулиці Каткова сталася…

    Наверх