3 млн грн на смітті: у Дніпрі судитимуть директора одного з КП та його спільників за присвоєння бюджетних коштів

У Дніпрі судитимуть директора одного з комунальних підприємств та його спільників за присвоєння бюджетних коштів. Сума збитків сягає понад 3 млн грн.

Наразі обвинувальний акт скерували до суду.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури в Дніпропетровській області.

За даними слідства, в період з 2018 до 2019 року директор одного з комунальних підприємств Дніпра уклав договори з двома підрядними організаціями для будівництва сміттєпереробного комплексу. На ньому мали зберігати та переробляти сміття. Щоб привласнити бюджетні гроші чоловік та троє службовців компанії внесли неправдиві правки щодо обсягів, вартості та кошторису будівельних матеріалів.

У ході слідства експертизами встановлено, що сума збитків місцевому бюджету внаслідок дій фігурантів сягає понад 3 мільйони гривень. Під час розслідування правоохоронці провели обшуки в підрядних організаціях, комунальному підприємстві та за місцем проживання фігурантів. Поліцейські вилучили тендерну документацію, чорнові записи, спецтехніку, мобільні телефони, комп’ютери.

Наразі в суд скеровано обвинувальний акт стосовно організатора та трьох його спільників за фактом заволодіння чужим майном, зловживання службовим становищем, підробкою документів: за частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частиною 5 статті 191, частиною 1 статті 255, частиною 1 статті 366 Кримінального кодексу України.

Матеріали стосовно ще однієї особи виділено в окреме провадження, підозрювана перебуває в розшуку.

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