3 лютого у Дніпрі працюють технічні рейси електротранспорту: плануйте маршрут

На тролейбусних маршрутах № 1, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 16, 20 курсують 37 транспортних засобів.
На трамвайні маршрути № 1, 5, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19 вийшло 50 вагонів.
Режим роботи технічних рейсів у робочі дні: з 06:00 до 10:00 та з 16:00 до 21:00.
Енергетична ситуація залишається складною. У зв’язку з цим ситуація з рухом технічних рейсів протягом дня може змінюватись.
Також по місту працює 90 автобусних маршрутів із загальною кількістю 781 автобус (з них 149 – автобуси великої місткості).
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