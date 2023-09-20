3-годинна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО збили два БпЛА ворога - Днепр Инфо
3-годинна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО збили два БпЛА ворога
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Сегодня 07:56

Вночі росіяни знову тероризували Дніпропетровську область.

Вони обстрілювали Нікопольщину – районний центр, Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади.

Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 авто і лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються.

Новости Днепра про 3-годинна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО збили два БпЛА ворога

Новости Днепра про 3-годинна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО збили два БпЛА ворога

Новости Днепра про 3-годинна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО збили два БпЛА ворога

Попередньо, люди цілі.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

Крім того, вночі над областю оборонці неба з ПвК “Схід” збили два ворожі БпЛА.

Новости Днепра про 3-годинна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО збили два БпЛА ворога

Фото умовне.

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Новости Днепра про 3-годинна тривога: над Дніпропетровщиною сили ППО збили два БпЛА ворогаУкраїнська

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