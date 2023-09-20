Вони обстрілювали Нікопольщину – районний центр, Червоногригорівську, Мирівську та Марганецьку громади.
Пошкоджені 5 приватних будинків, 2 авто і лінії електропередач. Наслідки атак ще уточнюються.
Попередньо, люди цілі.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
Крім того, вночі над областю оборонці неба з ПвК “Схід” збили два ворожі БпЛА.
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