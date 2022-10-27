$27 млн всьо: за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантів

На Херсонщині українські воїни збили вертоліт Ка-52 та штурмовик СУ-25 окупантів.
Про це повідомляє повітряне командування “Південь”.
27 жовтня, близько 08:00, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування “Південь” збито російський ударний вертоліт Ка-52. А близько 08:40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито російський штурмовик Су-25. Слава Україні! Смерть ворогам! – йдеться у повідомленні військових.
Зазначимо, вартість одного гелікоптера Ка-52 складає 16 млн доларів. А приблизна вартість штурмовика – 11 млн доларів. Тобто $27 млн – доліталися.
Усього ж з початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 271 літак та 249 вертольотів окупантів.
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