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  • $27 млн всьо: за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантів

$27 млн всьо: за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантів

Сьогодні 12:09
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Зранку гарні новини.

Новости Днепра про $27 млн всьо: за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантів

На Херсонщині українські воїни збили вертоліт Ка-52 та штурмовик СУ-25 окупантів.

Про це повідомляє повітряне командування “Південь”.

27 жовтня, близько 08:00, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування “Південь” збито російський ударний вертоліт Ка-52. А близько 08:40 підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування “Південь” збито російський штурмовик Су-25. Слава Україні! Смерть ворогам! – йдеться у повідомленні військових.

Новости Днепра про $27 млн всьо: за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантів

Зазначимо, вартість одного гелікоптера Ка-52 складає 16 млн доларів. А приблизна вартість штурмовика – 11 млн доларів. Тобто $27 млн – доліталися.

Новости Днепра про $27 млн всьо: за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантів

Усього ж з початку повномасштабної війни ЗСУ знищили 271 літак та 249 вертольотів окупантів.

Новости Днепра про $27 млн всьо: за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантів

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Новости Днепра про $27 млн всьо: за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантівУкраїнська Новости Днепра про $27 млн всьо: за 40 хвилин українські воїни знищили вертоліт та штурмовик окупантівРусский

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