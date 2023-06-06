26 років трагедії на ж/м Тополя у Дніпрі: як зараз виглядає місце зсуву, де стояли будинок, садки та школа (ФОТО)

6 червня 1997 року у Дніпрі сталася вона з наймасштабніших міських техногенних катастроф. Через зсув під землю пішов житловий будинок, дитячий садок і частково школа. Трагедія сталася на житловому масиві Тополя.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати як виглядали будинки, що пішли під землю, і що тепер, через 26 років, знаходиться на їхньому місці.

Жилмасив Тополя будували на ґрунтах лісових порід, що мають просадні властивості. На таких ґрунтах просідання виникає через перезволоження ґрунту, земля втрачає свою несучу здатність і це призводить до руйнування будівель, які стоять на ньому.

На початку червня 1997 року випала велика кількість опадів. Дощ лив кілька днів, особливо напередодні трагедії, 5 числа. За офіційною версією, зсув трапився через сильні зливи, але місцеві жителі вважають, що дощі стали лише «останньою краплею», що дала рух ґрунту. І без них у підвалах будинків постійно стояла вода, оскільки водопровідна та каналізаційна системи були довгий час несправні у всьому районі.

Зсув почався о 4-й ранку – неподалік будинку, що пішов під землю, провалилися кілька гаражів у кооперативі. За годину почали руйнуватися дитячий садок, а потім і будинок №22. Під землею 9-ти поверховий дім опинився за 40 хвилин. Близько 10 ранку почала руйнуватися школа №99. Швидкість зсуву на цей момент значно сповільнилася. До 16 години дня було знищено ліве крило та центральна частина будівлі школи та зсув зупинився. Поруч зі школою був дитячий садок, він також був зруйнований.

За офіційними даними, під час трагедії загинула лише одна людина – вона перебувала у гаражах, що пішли під землю. Мешканці будинку встигли залишити свої квартири, у садочках та школі дітей не було.

Жителі прилеглих будинків почали швидко збирати речі та їхати до знайомих та родичів. Усіх мешканців, що проживали за 200 метрів від епіцентру трагедії, евакуювали.

На житловому масиві відключили воду і не подавали її кілька днів – для потреб мешканців її підвозили машинами.

На одній лінії з обвалом знаходився будинок №9. До трагедії мешканці говорили, що будівля начебто «рухається», а після зсуву вона почала кренитися. Будинок був визнаний аварійним та мешканців виселили. Багатоповерхівка не впала, досі вона стоїть занедбана і руйнується від часу. Тепер по будинку №9 та у його дворі гуляють бомжі, наркомани та підлітки, які люблять екстрим. На початку 2010-х будівлю хотіли знову зробити житловою, навіть поставили рами для вікон, але на цьому все закінчилося. Нові дерев’яні рами згодом вкрали.

Поряд із школою №99 знаходився ще один навчальний заклад – школа №52, частина школярів зі школи №99 перейшла вчитися туди. Стадіон школи був зовсім поруч епіцентром трагедії. На ньому був застій води, утворилося болото, яке до весни 1998 року висохло.

Глибина вирви, що утворилася після зсуву, становила близько 20 метрів.

«Гуляючи стадіоном я бачила, як до воронки під’їжджали вантажні машини і вивантажували в неї будівельне сміття. Через деякий час її повністю заповнили. А ось залишки будівлі дитячого садка можна було бачити дуже довго, років 5, перш ніж він остаточно зруйнувався», – згадує мешканка Дніпра Вікторія Петрова.

Зараз про те, що на Тополі стався зсув, нагадує лише порожній будинок №9.

Він поступово руйнується, але вже від часу та дії природи.

На місці одного з садочків знаходиться автостоянка.

Частина території заросла деревами.

Раніше, де був будинок №22, був пустир, тепер там багато зелені – кущів та кілька дерев, але також є і вільний простір.

На місці школи – приватна фірма.

старі фото: блог Артема Костюка

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