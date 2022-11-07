257 доба війни: Лукашук прокоментував ситуація на Дніпропетровщині

“Пообіді армія рф з РСЗВ вдарила по Марганецькій громаді, що у Нікопольському районі. Зруйнували господарську споруду, ще одну пошкодили. Понівечили й два приватні будинки. Головне – люди не постраждали.
В інших куточках області день минув без обстрілів. Сьогодні в нашому регіоні піротехніки Дніпропетровщини знешкодили майже два десятки вибухонебезпечних предметів.
Мирного, спокійного вечора”, – написав Лукашук.
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