257 доба війни: Лукашук прокоментував ситуація на Дніпропетровщині

Російські терористи не дають спокою мирним громадам Дніпропетровщини не лише ночами, але й вдень.

“Пообіді армія рф з РСЗВ вдарила по Марганецькій громаді, що у Нікопольському районі. Зруйнували господарську споруду, ще одну пошкодили. Понівечили й два приватні будинки. Головне – люди не постраждали.

В інших куточках області день минув без обстрілів. Сьогодні в нашому регіоні піротехніки Дніпропетровщини знешкодили майже два десятки вибухонебезпечних предметів.

Мирного, спокійного вечора”, – написав Лукашук.

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