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253 доба вторгнення: чим завершується цей день на Дніпропетровщині

Сьогодні 22:00
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Після доволі напруженої ночі, день на Дніпропетровщині видався відносно тихим.

Новости Днепра про 253 доба вторгнення: чим завершується цей день на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

У Нікопольському районі окупаційні війська російської федерації обстріляли з РСЗВ Марганецьку громаду. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Постраждалих внаслідок атаки немає”, – зазначив Лукашук.

В інших районах Дніпропетровщини, за його словами, вдень було спокійно. Спокійно в області й зараз. Кордони регіону, як і протягом всіх 253 днів повномасштабної війни – під надійним захистом ЗСУ.

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Новости Днепра про 253 доба вторгнення: чим завершується цей день на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про 253 доба вторгнення: чим завершується цей день на ДніпропетровщиніРусский

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