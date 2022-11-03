253 доба вторгнення: чим завершується цей день на Дніпропетровщині

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
У Нікопольському районі окупаційні війська російської федерації обстріляли з РСЗВ Марганецьку громаду. На щастя, обійшлося без серйозних наслідків. Постраждалих внаслідок атаки немає”, – зазначив Лукашук.
В інших районах Дніпропетровщини, за його словами, вдень було спокійно. Спокійно в області й зараз. Кордони регіону, як і протягом всіх 253 днів повномасштабної війни – під надійним захистом ЗСУ.
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