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  • 25-річний “наркобарон” з Дніпра організував масштабний міжрегіональний наркокартель

25-річний “наркобарон” з Дніпра організував масштабний міжрегіональний наркокартель

Сьогодні 21:31
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Масштабну схему зі збуту наркотиків створив житель Дніпра.

Новости Днепра про 25-річний

25-річний житель Дніпра створив одну з наймасштабніших міжрегіональних мереж збуту наркотиків. Учасники організованої групи займалися виробництвом та торгівлею Альфа-PVP і амфетаміну, а також канабісу.

Наркоторговці діяли на території столиці, Харківської, Сумської, Донецької, Одеської, Київської, Дніпропетровської, Чернівецької та Миколаївської областей. Щомісячний дохід від продажу наркотичних речовин становив понад 10 млн грн.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Наркоділки пропонували та збували свою «продукцію» через розгалужену мережу Telegram-каналів. Для уникнення ідентифікації продаж відбувався без особистих зустрічей з клієнтами – шляхом так званих «закладок».

Новости Днепра про 25-річний

Нацполіція провела 50 санкціонованих обшуків на території дев’яти регіонів України. Із незаконного обігу вилучено понад 20 кг солей Альфа-PVР, амфетамін, мефедрон, канабіс, пігулки MDMA, 200 LSD марок, вартість яких за цінами «чорного» ринку сягає понад 11 мільйонів гривень, а також готівку в різній валюті в сумі 2,8 млн грн, 8 автомобілів вартістю понад 170 тисяч доларів, зброю та набої до неї.

Було затримано 14 осіб. Слідчі повідомили їм про підозру за ч. 2, 3 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України. Суд обрав усім підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За вчинене їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Тривають заходи із викриття інших осіб, причетних до наркозлочинів.

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