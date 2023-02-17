248 годин під завалами: у Туреччині врятували 17-річну дівчину

Відомо, що 17-річну Алейну Олмез було врятовано у Кахраманмараші, непоаділк від епіцентру одного із землетрусів. Її було поранено, однак вона змогла протриматись 10 днів до моменту, як її знайдуть рятівники.
“Вона виглядала здоровою. Вона відкривала і закривала очі”, – сказав шахтар Алі Акдоган. Він допомагав у порятунку.
Він розпопвів, що всі хто працює над ліквідацією наслідків землетрусів радіють, коли вдається дістати з під завалів когось живим. Навіть якщо це тварини.
Нагадаємо, що станом на 14 лютого було відомо, що у Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей. При цьому 105 505 осіб отримали поранення.
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