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248 годин під завалами: у Туреччині врятували 17-річну дівчину

Сьогодні 06:45
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У Туреччині рятувальники дістали дівчину, яка 248 годин після руйнівного землетрусу знаходилась під завалами.

Новости Днепра про 248 годин під завалами: у Туреччині врятували 17-річну дівчину

Відомо, що 17-річну Алейну Олмез було врятовано у Кахраманмараші, непоаділк від епіцентру одного із землетрусів. Її було поранено, однак вона змогла протриматись 10 днів до моменту, як її знайдуть рятівники.

“Вона виглядала здоровою. Вона відкривала і закривала очі”, – сказав шахтар Алі Акдоган. Він допомагав у порятунку.

Він розпопвів, що всі хто працює над ліквідацією наслідків землетрусів радіють, коли вдається дістати з під завалів когось живим. Навіть якщо це тварини.

Нагадаємо, що станом на 14 лютого було відомо, що у Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей. При цьому 105 505 осіб отримали поранення.

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Новости Днепра про 248 годин під завалами: у Туреччині врятували 17-річну дівчинуУкраїнська Новости Днепра про 248 годин під завалами: у Туреччині врятували 17-річну дівчинуРусский

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