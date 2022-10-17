236 доба добігає кінця: Лукашук розповів про ситуацію в області

Вдень окупанти атакували Кам‘янський район – під удар потрапив об‘єкт енергетичної інфраструктури. На місці сталася пожежа, руйнування – масштабні.
Пообіді в Зеленодольській громаді на ворожому боєприпасі підірвався трактор. Тракторист саме проводив польові роботи. На щастя, чоловік не постраждав, сільськогосподарську машину пошкоджено.
В інших районах області – без надзвичайних ситуацій.
Пам‘ятаймо про енергетичний фронт – максимально економимо електроенергію.
Наостанок ще раз про інформаційну безпеку. Друзі, з огляду на те, що російські терористи дедалі частіше застосовують дрони-камікадзе проти цивільних громадян, нагадую: не викладайте в соціальні мережі фото збитого чи впавшого дрону, на якому видно його бортові номери.
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