Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

232-а доба вторгнення рф: Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

Сьогодні 20:30
просмотров

232-а доба повномасштабного вторгнення рф на територію України добігає кінця.

Новости Днепра про 232-а доба вторгнення рф: Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

Деталі розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Пообіді окупанти вдарили по Криворізькому району: Апостолівську громаду обстріляли з РСЗВ, є пошкодження будівель. На щастя, люди не постраждали.

В усіх інших районах області день минув без обстрілів. Радіаційний фон залишається в межах норми.

Рятувальники Дніпропетровщини продовжують свою роботу з розмінування територій. Сьогодні знищили 25 боєприпасів в нашій області і ще 67 одиниць – на Херсонщині.

Читайте також:

Новости Днепра про 232-а доба вторгнення рф: Лукашук про ситуацію на ДніпропетровщиніУкраїнська Новости Днепра про 232-а доба вторгнення рф: Лукашук про ситуацію на ДніпропетровщиніРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Військові пояснили, чому через дрони-камікадзе повітряні тривоги тривають довше
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Військові пояснили, чому через дрони-камікадзе повітряні тривоги тривають довше

    Повітряні тривоги можуть тривати довше через іранські дрони-камікадзе.

    Через Кривий Ріг курсуватиме ще один потяг до Києва: розклад
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Через Кривий Ріг курсуватиме ще один потяг до Києва: розклад

    Враховуючи пасажирький попит, "Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №272, що з’єднуватиме…

    Сварка та бійка: спільні посиденьки закінчилися трагедією
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    Сварка та бійка: спільні посиденьки закінчилися трагедією

    Слідчі затримали мешканця Павлограда за завдання тяжких тілесних ушкоджень знайомому.…

    У Дніпрі на проспекті Героїв на каштанах з’явилися бруньки (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:48
    У Дніпрі на проспекті Героїв на каштанах з’явилися бруньки (ФОТО)

    За вікном - жовтень.

    Наверх