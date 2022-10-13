232-а доба вторгнення рф: Лукашук про ситуацію на Дніпропетровщині

232-а доба повномасштабного вторгнення рф на територію України добігає кінця.

Деталі розповів голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

Пообіді окупанти вдарили по Криворізькому району: Апостолівську громаду обстріляли з РСЗВ, є пошкодження будівель. На щастя, люди не постраждали.

В усіх інших районах області день минув без обстрілів. Радіаційний фон залишається в межах норми.

Рятувальники Дніпропетровщини продовжують свою роботу з розмінування територій. Сьогодні знищили 25 боєприпасів в нашій області і ще 67 одиниць – на Херсонщині.

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