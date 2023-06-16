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230 рибин: водний патруль Дніпропетровщини виявив браконьєра

Сьогодні 21:15
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В селищі Дніпровське Верхньодніпровського району під час комендантської години патрульні роти з обслуговування водних об'єктів зупинили для перевірки водія автомобіля ВАЗ.
Новости Днепра про 230 рибин: водний патруль Дніпропетровщини виявив браконьєра

Під час поверхневої перевірки транспортного засобу в салоні поліцейські помітили електродвигун для човна, а в багажнику сітки зі свіжовиловленою рибою. Зокрема, 230 рибини: 92 густери, 2 судаки, 94 плітки, 32 карасі, 4 синця, 2 судаки, 2 сазани, 3 бичка і 1 окунь. За підрахунками рибінспектора, збиток нанесений довкілю становить понад 372 тисячі гривень.

Оскільки в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Новости Днепра про 230 рибин: водний патруль Дніпропетровщини виявив браконьєра

Новости Днепра про 230 рибин: водний патруль Дніпропетровщини виявив браконьєра

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Новости Днепра про 230 рибин: водний патруль Дніпропетровщини виявив браконьєраУкраїнська Новости Днепра про 230 рибин: водний патруль Дніпропетровщини виявив браконьєраРусский

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