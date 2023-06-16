230 рибин: водний патруль Дніпропетровщини виявив браконьєра

В селищі Дніпровське Верхньодніпровського району під час комендантської години патрульні роти з обслуговування водних об'єктів зупинили для перевірки водія автомобіля ВАЗ.

Оскільки в діях громадянина вбачалися ознаки кримінального правопорушення за ст. 249 (Незаконне заняття рибним промислом) ККУ, на місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

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